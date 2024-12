D66 aan VVD: bedrijven gedupeerd door onderwijsbezuinigingen

Claire Martens-America (VVD) had maar een halve minuut nodig voor haar debatbijdrage en zei „blij” te zijn over de deal. „Ik snap wel dat dit de kortste inbreng van het debat is. Want ik zag die deal gister en ik dacht: de VVD is wel echt de grootste verliezer van dit akkoord”, reageerde Paternotte.

Het „grootste deel” van de bezuinigingen die overeind blijven na het akkoord zijn op onderzoek en wetenschap, aldus de D66’er. Daardoor komen bedrijven volgens hem niet aan de hoogopgeleide mensen die ze nodig hebben. „Hoe kan het nou dat de economie - dat zou voor de VVD het belangrijkste moeten zijn - dat die juist na deze onderhandelingen met lege handen staat?”

Bij de onderhandelingen moesten de coalitiepartijen volgens Martens-America toegeven aan de wensen van oppositiepartijen om de onderwijsbegroting te verzekeren van steun in de Eerste Kamer. „Het is volgens mij niet de tijd voor de coalitie om zelf een nieuwe wensenlijst op tafel te leggen”, verdedigde de VVD’er.