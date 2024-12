Er is een 23-jarige man uit Delft aangehouden, meldt de politie donderdag. Agenten kwamen het vuurwerk door een anonieme tip op het spoor.

In Nederland is dit jaar ruim 72.000 kilo vuurwerk onderschept. Alleen al vorige week ging het om bijna 7500 kilo illegaal vuurwerk. In heel 2023 is een kleine 79.000 kilo in beslag genomen.