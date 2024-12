De 30-jarige veroordeelde, Sergej Tsjernoeky, had volgens de aanklagers een explosief laten afgaan in de lobby van een gebouw in de regio Koersk, aan de grens met Oekraïne. Tsjernoeky zei na de uitspraak dat hij in beroep gaat. „Er was helemaal geen schade. De straf is veel te streng.”

Sinds Rusland het buurland is binnengevallen in februari 2022 zijn tientallen mensen in Rusland veroordeeld voor pro-Oekraïense sabotage. In het bezette deel van Cherson werd donderdag een man veroordeeld tot 14 jaar cel omdat hij informatie zou hebben gedeeld met het Oekraïense leger.