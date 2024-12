ADP: werknemers leasen liever in 2025 stekkerauto dan in 2026

Volgend jaar hebben werknemers met maar 17 procent bijtelling te maken over de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs van elektrische auto’s, als die ook voor privéritten worden gebruikt. Vanaf 1 januari 2026 geldt een bijtelling van 22 procent. De afgelopen jaren is de korting op de bijtelling afgebouwd. Over de bijtelling houdt een werkgever een bepaald bedrag aan loonheffingen in. Het nettoloon van de werknemer wordt daardoor lager. De bijtelling geldt overigens niet als een werknemer jaarlijks minder dan 500 privékilometers maakt.

„Nederlanders kennende is wel de verwachting dat als een leasetermijn in 2026 afloopt, ze die willen verkorten zodat ze in 2025 een nieuwe kunnen krijgen”, zei Van Leeuwerden donderdag na het presenteren van de loon- en pensioenontwikkelingen voor 2025. Volgens berekeningen van ADP zullen de meeste mensen meer geld op hun bankrekening zien.

De lagere bijtelling kan netto veel geld schelen, aldus Van Leeuwerden. Voor een elektrische auto met een catalogusprijs van bijvoorbeeld 55.000 euro is de bijtelling in 2025 zo’n 883 euro per maand. In 2026 loopt dit op naar 1008 euro per maand.

Hoeveel mensen om deze reden hun leasecontract in 2025 in laten gaan in plaats van in 2026, weet hij niet. „Dat is ook afhankelijk van wat leasemaatschappijen willen. In het verleden zijn er acties geweest dat je tegen 0 procent bijtelling kan rijden. Maar het is nog maar de vraag of dit volgend jaar ook zal zijn.”