Grootste fractie Europarlement: geen verbod op verbrandingsmotor

Die boetes zijn volgens de EVP onacceptabel. De fabrikanten hebben het geld hard nodig voor investeringen in nieuwe technologie, zei EVP-leider Manfred Weber.

De EVP trekt de „groene ambities” van de EU niet in twijfel, zei Weber. De fractie onderschrijft het belang van het koolstofarm maken van de economie, maar er moet een mix van technologieën mogelijk zijn om dat te bereiken. Volgens Weber was het een vergissing dat de vorige Europese Commissie besloot om technologieën te reguleren en „om te concurreren met de verbrandingsmotor”.

Om de toekomst van de auto-industrie in de EU veilig te stellen is een pragmatische aanpak nodig, benadrukte Weber. De auto-industrie is van groot belang. „We hebben het over miljoenen banen en over 7 procent van het Europese bruto binnenlands product.”

De export is een belangrijke ruggengraat van de Europese industrie en de economie van de Europese Unie, voegde Weber eraan toe.

Regio’s die door de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s worden getroffen, moeten financiële steunmaatregelen krijgen, wil de EVP. Daarnaast moeten de regels voor staatssteun worden versoepeld. Die versoepeling mag echter niet ten koste gaan van eerlijke concurrentie tussen de lidstaten.

Vooral de Duitse auto-industrie verkeert al een tijdje in zwaar weer. Bij Volkswagen dreigt een groot banenverlies door de mogelijke sluiting van fabrieken in eigen land. Dat zou voor het eerst in de geschiedenis van het autoconcern zijn. Ook Duitse autotoeleveranciers zoals Continental, Bosch en Schaeffler hebben aangekondigd duizenden banen te schrappen om kosten te besparen.