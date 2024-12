Zo mag de komende twee jaar minder kabeljauw en zeebrasem worden gevangen. De verhoogde vangstbeperking voor tong geldt voor 2025, zijn de ministers dinsdagnacht in Brussel overeengekomen.

Voor de vangst van schol is niets veranderd. Daarvoor gelden dezelfde vangstbeperkingen als dit jaar. Het totaalverbod op de vangst van Europese aal blijft gehandhaafd.

De afgesproken quota liggen in lijn met het doel om de duurzaamheid van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen op lange termijn te garanderen. Tegelijkertijd wordt de impact beperkt op de vissersbedrijven en gemeenschappen die van de visserij afhankelijk zijn.

Het was een moeizaam proces om de visquota voor 2025 vast te stellen, zei de Hongaarse landbouwminister István Nagy. „Maar we zijn erin geslaagd een evenwichtige overeenkomst te sluiten. Hierdoor kunnen we de visbestanden op duurzame niveaus houden en het mariene milieu beschermen, terwijl we ook rekening houden met de levensvatbaarheid van de sector.”