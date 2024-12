Volgens IAEA-chef Mariano Grossi heeft een drone een auto van het agentschap getroffen toen die op weg was naar de kerncentrale in Enerhodar aan de rivier de Dnipro, circa 55 kilometer ten zuidwesten van de stad Zaporizja. De auto werd zwaar beschadigd, maar er is geen melding gemaakt van slachtoffers.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar al sinds de Russische inval in februari 2022 van beschietingen op en rond de kerncentrale die de grootste van Europa is. Die werd 4 maart 2022 door de Russen ingenomen.

In de stad Zaporizja sloeg dinsdag volgens de Oekraïense autoriteiten een Russische raket in die een kliniek en een kantoorpand verwoestte. Daarbij zijn zeker zes doden gevallen. Volgens waarnemers zijn er nu meer aanvallen in het zuiden van Oekraïne dan gebruikelijk. Mogelijk wil Rusland daar een nieuw front openen.