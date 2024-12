Pharming bij stijgers op afwachtend Damrak na studieresultaten

De algehele stemming op de Europese beursvloeren was terughoudend. Beleggers wachten vooral op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week en beleggers hopen dat de inflatie in november laag genoeg is gebleven voor de Amerikaanse centrale bank om de rente verder te verlagen. Met de lagere leenkosten kan de Fed de grootste economie ter wereld verder stimuleren.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 894,49 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 869,69 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Universal Music Group (UMG) was de grootste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een winst van bijna 3 procent. Zakenbank JPMorgan verhoogde het koersdoel voor het muziekconcern en herhaalde het koopadvies. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij, met een verlies van 0,9 procent.

In Madrid zakte Inditex 5,5 procent. De Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Massimo Dutti boekte afgelopen kwartaal een recordwinst. De winst en de verkopen vielen echter lager uit dan beleggers en analisten hadden verwacht.

About You werd 65 procent meer waard in Frankfurt. Kledingwebshop Zalando (min 7,7 procent) wil zijn branchegenoot overnemen voor ongeveer 1,2 miljard euro. Reisorganisatie TUI zakte 5,8 procent, na tegenvallende resultaten. Adidas verloor ruim 1 procent. Autoriteiten in Duitsland hebben invallen gedaan bij vestigingen van het sportmerk, waaronder het hoofdkantoor in Herzogenaurach. De doorzoekingen maakten deel uit van een belastingonderzoek dat al jaren zou lopen.

De euro was 1,0503 dollar waard, tegen 1,0511 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 68,79 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 72,40 dollar per vat.