Amerikaans inflatiecijfer staat centraal op beurzen

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, na de lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio bleef vrijwel onveranderd. Nippon Steel won 0,6 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat president Joe Biden de overname van het Amerikaanse US Steel door zijn Japanse branchegenoot formeel wil blokkeren op grond van nationale veiligheid. Het aandeel US Steel kelderde dinsdag bijna 10 procent op Wall Street.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent en de beurs in Shanghai klom 0,2 procent, in afwachting van de uitkomsten van de jaarlijkse economische bijeenkomst van de Chinese leiders. Tijdens die bijeenkomst wordt het economisch beleid en de groeidoelstelling voor volgend jaar vastgesteld.

De Kospi in Seoul zette het herstel voort en klom 1 procent. Volgens persbureau AFP wil de Zuid-Koreaanse oppositie komende zaterdag opnieuw stemmen over het afzetten van president Yoon Suk-yeol om de kortstondige militaire noodtoestand die hij vorige week uitriep. Afgelopen zaterdag mislukte een poging om Yoon af te zetten, doordat zijn eigen politieke partij de stemming boycotte in het parlement.

Op het Damrak staat Pharming in de belangstelling. De biotechnoloog liet weten positieve resultaten te hebben behaald met het onderzoek naar de werking van het middel leniolisib bij de behandeling van kinderen van 4 tot 11 jaar met APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Met deze data wil Pharming in 2025 beginnen met het wereldwijd aanvragen van goedkeuringen voor leniolisib ter behandeling van pediatrische patiënten met APDS.

De euro was 1,0526 dollar waard, tegen 1,0511 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 69,11 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 72,72 dollar per vat.