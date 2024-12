OM doet onderzoek naar oprichter failliet softwarebedrijf Rodeo

Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dat het OM zeer recent een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de kwestie. Dat gebeurde naar aanleiding van een aangifte, maar het OM wil in deze fase van het onderzoek niet zeggen waarvan aangifte is gedaan

NRC meldde dat de Amerikaanse investeerder PSG Equity, die miljoenen investeerde in Rodeo, in juni aangifte deed van fraude. In een faillissementsverslag over Rodeo schreef de curator dat PSG Equity ook beslag heeft laten leggen op het vermogen van Vos.

Volgens NRC is het onduidelijk waar Vos nu is. Hij zou na zijn ontslag als bestuurder van Rodeo spoorloos zijn verdwenen.