Kamer wil regeling om jonge geldezels te behoeden voor erger

Binnenland

Jongeren die hun bankrekening laten gebruiken door criminelen moeten hulp kunnen krijgen om te voorkomen dat ze verder afglijden in het criminele circuit. De Tweede Kamer nam een motie aan van PvdA-Kamerlid Songül Mutluer die het kabinet verzoekt om een inkeerregeling te maken voor zogenoemde geldezels. Het gaat vaak om jongeren die in de schulden zitten of kwetsbaar zijn door een licht verstandelijke beperking, bleek eerder uit onderzoek. Voor een klein bedrag helpen ze (digitale) criminelen die via hun bankrekening soms grote geldsommen witwassen.