Binnenvaartbranche verwacht grote impact van stremming Moezel

De Moezel blijft naar verwachting tot eind maart afgesloten voor scheepvaart, nadat een vrachtschip zondagmiddag een sluis had beschadigd. Het ongeluk gebeurde bij het binnenvaren van de sluis bij Müden, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

De branchevereniging brengt op dit moment in kaart welke schippers getroffen zijn en onderzoekt of zij iets voor hen kan betekenen. „Het is een belangrijke vaarweg, waar wekelijks zo’n 100.000 ton aan goederen wordt vervoerd”, legt de woordvoerder uit. „Als de sluis pas eind maart gerepareerd zou zijn, waar nu vanuit wordt gegaan, dan zal dit gaan om 1,5 miljoen ton goederen die niet over het water vervoerd kunnen worden.”

Bovendien zijn er geen mogelijkheden voor binnenvaartschippers om te varen en ook het vervoer van goederen over de weg of het spoor als alternatief is niet eenvoudig. KBN wijst daarbij onder meer op werkzaamheden aan het spoor, waardoor goederenvervoer via de Betuwelijn vrijwel niet mogelijk is.

Verderop in de rivier wordt wel gewerkt aan verbetering van de sluizen. Daarbij wordt gekeken naar het bouwen van twee sluiskolken in plaats van een, zodat er in ieder geval een operationeel blijft wanneer de ander uitvalt. „Dit incident laat hiervan ook het belang zien”, aldus de zegsman.

Maandagochtend lagen zeventig schepen voor de sluis te wachten. KBN onderzoekt nu hoeveel daarvan leden van de branchevereniging zijn. Ook wordt gekeken of er voldoende aanlegplaatsen in Duitsland beschikbaar zijn, zodat schippers zo nodig met de auto naar Nederland kunnen rijden. „De kerstperiode komt er natuurlijk aan en dat is vaak een periode dat schippers van boord gaan om de feestdagen te vieren met het gezin”, besluit de woordvoerder.

Verschillende aanbieders van cruisereizen over de Moezel lieten eerder op de dag weten geen hinder te ervaren van de stremming. Op dit moment en de komende periode bieden zij namelijk geen reizen aan doordat het laagseizoen is.