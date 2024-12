Kabinet: Geloofsvrijheid gevoelig onderwerp in India, maar we blijven erover spreken

Dat heeft buitenlandminister Caspar Veldkamp maandag laten weten aan de Tweede Kamer in reactie op Kamervragen van SGP’ers Diederik van Dijk en Chris Stoffer. De twee parlementariërs hadden vragen gesteld over christenvervolging in India naar aanleiding van berichtgeving in het Reformatorisch Dagblad.

De reactie van de desbetreffende autoriteiten is vanwege de gevoeligheid „zeer afhankelijk” van hoe het bij de Indiase autoriteiten onder de aandacht wordt gebracht, schrijft Veldkamp. In gesprekken die Nederland met India voert –bilateraal en in EU- en VN-verband– komt vrijheid van godsdienst en levensovertuiging „regelmatig aan de orde”, aldus de minister. Nederland zal dit blijven doen, belooft hij.

Van Dijk en Stoffer wilden ook weten hoe Veldkamp reageert op anti-bekeringswetten in India en het misbruik daarvan. Nederland heeft zich daarover meermaals uitgesproken, aldus de minister. Nederland heeft India de aanbeveling gedaan om anti-bekeringswetten te voorkomen „zodat deze wetten de constitutioneel gewaarborgde vrijheid van religie en overtuiging in India niet schenden”.

Hindoenationalisme

De bewindsman schrijft dat de oorzaken van geweld tegen religieuze minderheden in India niet eenduidig zijn vast te stellen. Zo is het niet altijd mogelijk te maken om duidelijk te bepalen of er sprake is van een conflict van religieuze aard, etnische aard, gerelateerd is aan sociale klasse, of dat het om een economisch conflict gaat, of dat het om een combinatie van conflicten gaat. Verder kunnen groeiend hindoenationalisme en toename van misinformatie in verschillende delen van India bijdragen aan de inperking van de rechten van religieuze minderheden, waaronder christenen, aldus Veldkamp.

De minister noemt de Indiase samenleving „gelaagd en complex”. Sociaal-maatschappelijke klasse en het kastensysteem hebben volgens hem ook „een weerslag op de vervolging van christenen en andere religieuze minderheden in India”.