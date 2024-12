Duitse politie: IS-aanhangers met plannen voor aanval opgepakt

Onder de drie arrestanten zijn twee broers van 15 en 20 jaar oud uit Mannheim. Zij zijn van Libanees-Duitse komaf, meldt de politie. De andere verdachte is een 22-jarige met Turks-Duitse wortels uit Hochtaunus in Hessen.

De opsporingsdiensten hebben na „omvangrijk onderzoek” vastgesteld dat de twee broers concrete, religieus gemotiveerde plannen hadden voor een aanslag. Het wapen dat ze daarvoor wilden gebruiken werd gevonden bij de 22-jarige. Of hij ook een aanhanger is van IS vermeldt de politie niet.

Het is onbekend waar en wanneer de broers van plan geweest zouden zijn om een aanval uit te voeren. „Er is op geen enkel moment een concrete dreiging geweest voor de bevolking”, aldus de politie.