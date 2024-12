Braziliaanse president in ziekenhuis na hersenbloeding

Volgens de artsen is hij in stabiele toestand en kan hij komende week het ziekenhuis verlaten. Ze zeggen volgens Braziliaanse media dat „het brein van Lula da Silva niet is aangetast” door de bloeding of de operatie. Hij praat en eet alweer normaal, aldus de medici.

De bloeding is volgens de artsen nog een gevolg van een val die de president op 19 oktober maakte. Hij heeft sindsdien gezondheidsproblemen gehad en miste meerdere topconferenties. Lula da Silva werd maandag eerst naar een ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia gebracht, maar is toen overgevlogen naar een bekend hospitaal in São Paulo.

Het Syrisch-Libanese ziekenhuis in het centrum van São Paulo werd in 1965 opgericht door de grote Libanese en Syrische gemeenschappen van de miljoenenstad. Het geldt als een van de beste ziekenhuizen van Brazilië.