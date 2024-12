Cruiseaanbieders hebben geen last van stremming Moezel

Een woordvoerster van de ANWB, die ook cruises aanbiedt, noemt de situatie in de Moezel zorgelijk. Al ondervindt de reistak van de organisatie daar geen hinder van. „Op dit moment hebben we geen cruises op de Moezel en ook de komende periode maken we geen gebruik van deze route.”

Eigenaar Petra van Huizen van Moezel-Reizen verwacht ook geen impact van de riviersluiting. „We hebben nu geen cruises op de rivier”, zegt zij, waarbij Van Huizen uitlegt dat het seizoen ongeveer loopt van april tot halverwege oktober. „We varen bovendien voornamelijk over de Rijn, en pakken daarbij vaak een stukje van de Moezel mee. Voor de binnenvaart heeft de sluiting ongetwijfeld wel gevolgen, maar we hebben er geen last van.”

Het ongeluk gebeurde bij het binnenvaren van de sluis bij Müden, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Volgens de Duitse scheepvaartautoriteit WSA is de Moezel een van de belangrijkste transportroutes voor de scheepvaart in Duitsland en Europa. Door de sluis bij Müden zijn tot nu toe dit jaar al ongeveer 7000 binnenvaartschepen gevaren, waaronder ruim 350 passagiersschepen, aldus de autoriteit.