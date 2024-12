IATA verwacht record van 5,2 miljard vliegtuigpassagiers in 2025

Het aantal passagiers bereikt naar verwachting in 2025 de 5,2 miljard, een stijging van 6,7 procent ten opzichte van dit jaar. Het aantal vluchten neemt daarbij toe tot 40 miljoen. De totale omzet van de sector wordt geraamd op iets meer dan 1 biljoen dollar, geholpen door dalende olie- en brandstofprijzen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2024.

De nettowinst van de sector komt naar verwachting uit op 36,6 miljard dollar in 2025, ondanks de problemen in de toeleveringsketen, tekortkomingen in de infrastructuur, zware regelgeving en een stijgende belastingdruk. Dat is meer dan de verwachte nettowinst van 31,5 miljard dollar dit jaar.

Lagere olieprijzen en de daaruit voortvloeiende lagere brandstofkosten zijn volgens IATA een belangrijke drijfveer voor de verbeterde vooruitzichten voor luchtvaartmaatschappijen in 2025. Luchtvaartmaatschappijen kampen sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 met stijgende brandstofkosten. De gemiddelde prijs van kerosine zal volgens de brancheorganisatie volgend jaar echter afnemen tot 87 dollar per vat, van 99 dollar per vat in 2024.

IATA benadrukt wel dat de vooruitzichten voor 2025 nog aanzienlijk kunnen veranderen als de verwachting van lagere brandstofkosten om onvoorziene redenen niet uitkomt, gezien de krappe winstmarges van de sector. Ook de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis zorgt volgens de brancheorganisatie voor onzekerheid. De importtarieven die Trump wil invoeren en een eventuele handelsoorlog zouden de vraag naar luchtvracht kunnen temperen en mogelijk ook van invloed zijn op zakenreizen.