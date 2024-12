Stellantis en Chinese CATL bouwen miljardenfabriek voor accu’s

Spanje speelt een steeds grotere rol in de Europese autoproductie en assembleerde vorig jaar 1,87 miljoen auto’s. Het land is, na Duitsland, de op een na grootste producent in Europa. Het Chinese CATL, opgericht in 2011, produceert meer dan een derde van de wereldwijd verkochte batterijen voor elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft al twee andere fabrieken in Europa geopend, in Duitsland en Hongarije.

De groei van CATL staat in schril contrast met de Zweedse batterijfabrikant Northvolt, die recent in financiële problemen kwam door de toenemende concurrentie van Chinese bedrijven. Dit bedrijf vroeg vorige maand in de Verenigde Staten een vorm van uitstel van betaling aan. Het concern kondigde eerder dit jaar aan 1600 van de ongeveer 6500 banen te schrappen.