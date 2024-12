Vakbonden en Heineken sluiten cao-akkoord na stakingen

In het akkoord is een collectieve loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2025 en 3 procent per 1 januari 2026 afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld rouwverlof, roosters en een verruiming van het ouderschapsverlof. De cao’s voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group lopen eind dit jaar alle drie af. Die cao’s gelden voor in totaal ongeveer 3700 werknemers.

Eerder deze maand zeiden de bonden al de stakingen op te schorten, omdat er weer gepraat werd met Heineken. De brouwer had eerder geklaagd dat er te snel werd overgegaan tot stakingen en zei verder te willen onderhandelen. De levering van bier kwam door de acties overigens niet in gevaar.

Heineken zegt voor de kerst terugkoppeling te verwachten van de vakbonden over de stemmingen. „Zowel Heineken als de vakbonden hebben gekeken naar de zorgen van de collega’s en de uitdagingen waar Heineken in Nederland mee te maken heeft. Met dit resultaat gaat iedereen erop vooruit, blijft Heineken een aantrekkelijke werkgever en bouwen we samen aan een duurzame toekomst van ons mooie bedrijf”, aldus een verklaring.

„De vakbondsleden hebben er hard voor moeten knokken om de verslechteringen die Heineken wilde doorvoeren van tafel te krijgen. Dat is gelukt. En er ligt nu eindelijk ook een beter loonbod. Jammer dat er zo’n lange staking voor nodig was”, zegt CNV-onderhandelaar Mirjam van Leussen. „We gaan dit resultaat nu aan de leden voorleggen. Als zij ermee instemmen, hebben we een nieuwe cao en zijn nieuwe acties definitief van de baan.”