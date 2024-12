Onderzoek: derde ondernemers verwacht hinder uitstootvrije zones

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent het verduurzamen van stadslogistiek ziet „als een uitdaging”. „Hoewel veruit de meesten de zero-emissiezones niet als hinderlijk beschouwen voor hun bedrijfsvoering, bestaan er wel zorgen”, stelt Ayvens. Volgens de leasemaatschappij kunnen bedrijven die in elektrische busjes investeerden, moeilijk concurreren met bedrijven die deze duurzaamheidskosten niet hebben gemaakt. Daarbij zien bedrijven volgens de maatschappij ook de voordelen van elektrisch rijden.

De zero-emissiezones houden in dat de meest vervuilende bedrijfswagens vanaf 1 januari stapsgewijs uit een reeks binnensteden worden geweerd. De regering wil echter dat ondernemers meer tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. „Voor uitstel van de zero-emissiezones is het wat ons betreft inmiddels te laat. Zowel bedrijven als gemeentes hebben al flinke investeringen gedaan”, meent Ayvens. Het leasebedrijf wijst er ook op dat er in de meeste gevallen een ontheffing mogelijk is voor ondernemers die niet kunnen overstappen op elektrisch.

Voor veel eigenaren van onder meer bouw- en timmerbedrijven is de overstap naar elektrische bedrijfswagens geen haalbare optie. Dit komt doordat elektrische voertuigen vaak niet krachtig genoeg zijn om zware aanhangwagens te trekken, de kosten te hoog liggen en de actieradius ontoereikend is, zo gaven verschillende ondernemers eerder aan.