Algerije laat christen na drie jaar vrij

Dat meldt International Christian Concern , een internationale organisatie voor vervolgde christenen.

Bouhafs, voorzitter van een Algerijnse organisatie voor godsdienstvrijheid, werd op 1 september 2021 gevangengezet, onder andere omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Vermeende banden met terroristen ontkende Bouhafs. In december 2022 werd hij tot drie jaar cel veroordeeld.

Bouhafs bekeerde zich in 2006 tot het christendom. Vanaf september 2016 zat hij ook gevangen vanwege beschuldiging van blasfemie. In 2018 ontving hij pardon van de president. Hij vluchtte toen naar buurland Tunesië, waar hij de status van vluchteling verkreeg. Daar werd hij echter in 2021 door onbekenden gearresteerd en naar Algerije gebracht. Dat ging er destijds gewelddadig aan toe, aldus de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF).