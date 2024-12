Nederlandse industrie produceert opnieuw minder

Twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in oktober minder. Van de acht grootste branches liet de transportmiddelenindustrie opnieuw de grootste productiedaling zien, gevolgd door de chemische industrie. De voedingsmiddelenindustrie had wederom de grootste stijging.

In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

„De industrie blijft het moeilijk hebben, mede door de hoge rente van de laatste jaren”, constateerde sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO begin deze maand al na het verschijnen van nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Volgens de kenner speelt mee dat Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, de laatste tijd kampt met problemen. Zo heeft de grote auto-industrie in het land last van lagere verkopen en felle concurrentie uit China.

Swart zei ook dat de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor onzekerheid zorgt in het bedrijfsleven, vooral voor bedrijven die veel naar de Verenigde Staten exporteren. Trump heeft importheffingen op Europese goederen aangekondigd, wat de export kan schaden.

Het CBS meldt verder dat producenten in november minder negatief waren dan in oktober. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in november ook iets minder negatief dan in oktober. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis lag de productie van de Duitse industrie in oktober 4,5 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van september daalde de Duitse productie met 0,4 procent.