Faber: beslisstop van zes maanden voor Syrische asielaanvragen

Binnenland Syrië

Het kabinet stelt een beslisstop van zes maanden in voor de asielaanvragen van Syriërs. Dat meldt asielminister Marjolein Faber in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de val van het Assad-regime is er veel onduidelijk over de situatie in het land, waardoor asielaanvragen niet zorgvuldig beoordeeld kunnen worden, meldt Faber. Syriërs van wie de aanvraag bijvoorbeeld is afgewezen, worden niet teruggestuurd.