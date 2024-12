Bronnen: moederbedrijf Milka en Oreo overweegt overname Hershey

Hershey is bekend van verschillende chocolade- en snoepmerken, waaronder Reese’s en Rolo. Het is niet de eerste keer dat het eveneens Amerikaanse Mondelēz interesse heeft in Hershey. In 2016 kwamen beide ondernemingen niet tot een deal, nadat Hershey een bod van 23 miljard dollar had afgewezen.

Hershey kondigde in februari aan honderden banen te schrappen om kosten te besparen. Het bedrijf lijdt namelijk onder de flink gestegen cacaoprijzen. Vorige maand verlaagde Hershey nog zijn verwachtingen voor de verkopen, omdat consumenten minder uitgeven aan de chocolade en snoep van het bedrijf.