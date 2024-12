Hoofd luchtvracht Schiphol stapt op na ‘lasterlijke aantijgingen’

„Voor hem is daardoor een onwenselijke situatie ontstaan en dat betreuren we”, meldt ze verder. Waar de aantijgingen over gaan, zegt ze er niet bij. Schiphol ligt onder meer onder vuur omdat sommige omwonenden last hebben van het geluid van vliegtuigen die boven hun huis vliegen. Maandag werd bekend dat een aantal omwonenden aangifte heeft gedaan tegen Schiphol, de Nederlandse staat en luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia. De omwonenden vinden dat de geluidsoverlast van de vliegtuigen in de nacht neerkomt op mishandeling.

Van Doesburg is sinds maart 2023 verantwoordelijk voor de vrachtactiviteiten van Schiphol. Hij moest ervoor zorgen dat vracht een belangrijke positie behoudt op Schiphol. Ook richtte hij zich op bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe luchtvrachtfaciliteiten bij de verbouwing van Schiphol Zuidoost. Onder leiding van Van Doesburg zijn de vrachtvolumes volgens Schiphol weer gestegen en is gewerkt aan het verduurzamen van de luchtvrachtactiviteiten.

Voor zijn tijd bij Schiphol was hij campagneleider bij vakbond FNV en volgde hij de luchthaven jarenlang kritisch. Hij had toen veel aan te merken op de werkomstandigheden voor medewerkers en de focus op kostenbesparingen op Schiphol.

Op Van Doesburg zelf is ook kritiek. De Telegraaf schreef in juli op basis van ingewijden dat onder zijn leiding een angstcultuur is ontstaan bij de vrachtafdeling. Er zou sprake zijn van pesterijen en negeren, waardoor medewerkers onder hem ziek thuis kwamen te zitten. Schiphol stelde toen hun meldingen te hebben onderzocht, maar dat het niet aannemelijk was dat Van Doesburg „niet integer zou hebben gehandeld”.