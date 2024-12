Heinen: Europese Commissie moet ook streng zijn voor Frankrijk

„Iedereen moet zich houden aan de Europese begrotingsregels”, zei Heinen. De Europese Commissie moet Franse plannen beoordelen om zijn begroting in lijn met de EU-regels te krijgen. De regering Barnier is vorige week gevallen over de begroting sociale zekerheid. Om te voldoen aan de EU-regels moet Frankrijk minder uitgeven, zei Heinen. Op vragen over een mogelijke nieuwe eurocrisis ging de minister niet in.

De Europese begrotingsregels houden in dat het begrotingstekort van iedere lidstaat onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet blijven. De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60 procent.

Nederland kreeg recent kritiek van de Europese Commissie. Op de middellange termijn overschrijden de Nederlandse overheidsuitgaven de richtlijnen van de nieuwe Europese begrotingsregels. Nederland moet meer bezuinigen om te voorkomen dat de overheidsuitgaven op de middellange termijn boven de Europese normen uitkomen, luidde het advies van de Commissie.

Heinen ziet het niet bindende advies van de Commissie als steun voor zijn beleid. „Het is in lijn met wat ik al langer zeg, namelijk dat Nederland minder moet uitgeven.” Hij is niet van plan om bovenop de afspraken in het hoofdlijnenakkoord extra te bezuinigen.

Dat is volgens Heinen ook niet nodig. „We voldoen aan de Europese regels.” In de toekomst moet wel meer worden bezuinigd. Dat wist het kabinet-Schoof volgens Heinen van het begin af aan.

De VVD-minister is blij dat „nu ook meerdere instanties daartoe oproepen, want in het verleden stond ik er vrij alleen in.” Volgens hem was de tendens om meer uit te geven. „Ik hoor nu echt voor het eerst dat mensen zeggen dat Nederland minder moet uitgeven.”

De minister hoort dat niet alleen van de Europese Commissie, maar ook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau (CPB). Hij voelt zich „gesterkt” in zijn boodschap dat „extra stappen nodig zijn. Dat vindt nu breder weerklank.”