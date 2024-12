Nvidia daalt op voorzichtig Wall Street na Chinees onderzoek

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de nieuwe inflatiegegevens, die woensdag naar buiten komen. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Beleggers hopen dat de inflatie in november laag genoeg is gebleven voor de centrale bank om de rente verder te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.690 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 6080 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 19.811 punten. Beide graadmeters sloten vrijdag op nieuwe recordstanden.

Beleggers verwerkten daarnaast uitlatingen van Donald Trump. In een interview met NBC News zei de aankomende Amerikaanse president geen plannen te hebben om Fed-voorzitter Jerome Powell te vervangen zodra hij in januari aan zijn ambt begint. In het verleden kwam Trump regelmatig in conflict met Powell over het rentebeleid. Powell zei vorige maand dat hij zou weigeren zijn functie voortijdig neer te leggen als Trump hem zou proberen te ontslaan. Hij benadrukte dat het volgens de wet niet is toegestaan om hem of andere Fed-bestuurders voor het einde van hun termijn te verwijderen.

Super Micro Computer steeg 5 procent. De serverfabrikant loopt minder risico op korte termijn van de Nasdaq te verdwijnen. Het bedrijf had de deadline voor het deponeren van zijn jaarverslag uitgesteld en daarmee zou het niet aan de beursnoteringsregels voldoen. Beursuitbater Nasdaq heeft het bedrijf nu tot en met 25 februari de tijd gegeven om dit alsnog te doen.

De Chinese webwinkels Alibaba en JD.com klommen respectievelijk 7,4 en 10,1 procent in New York, nadat het Politbureau van de Communistische Partij van China hintte op meer stimuleringsmaatregelen in 2025.