Rebellengroep HTS belooft nieuwe regering voor Syrië

De groep treedt niet in detail over wat het precies van plan is. Een ingewijde zei tegen persbureau Reuters dat HTS-leider Abu Mohammed al Jolani een ontmoeting heeft gehad met de premier en vicepresident uit de regering van de gevluchte leider Bashar al-Assad.

Tijdens die ontmoeting zou zijn gesproken over de vorming van een tijdelijke regering. Nieuwszender al Jazeera heeft bericht dat er een overgangsautoriteit komt onder leiding van Mohamed al Bashir, die eerder als bestuurder heeft gewerkt in rebellengebied.

In de verklaring van HTS staat ook dat de groep inmiddels bijna de controle heeft over de hoofdstad. De groep zegt zich ook in te zetten om daar openbare locaties te beschermen.