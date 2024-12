Klever leidt handelsmissie naar streng islamitisch Saudi-Arabië

De reis van 2 tot 6 februari staat in het teken van de „ambitieuze plannen” die Saudi-Arabië heeft om de economie te verduurzamen en te verbreden. Daarom worden bedrijven uitgenodigd die zich bezighouden met onder meer waterstof, duurzame energie, CO2-opslag en energienetwerken, en daarnaast op het gebied van tuinbouw en het opslaan en verpakken van voedsel.

Deelnemers aan de economische missie, waarvan de zakelijke leiding in handen is van voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW, kunnen tijdens de reis „op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen”, aldus RVO. „Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen.”

Saudi-Arabië wordt met harde hand geregeerd door kroonprins Mohammed bin Salman. In een poging meer buitenlandse investeringen aan te trekken heeft het conservatieve koninkrijk de laatste jaren wel de nodige hervormingen doorgevoerd, maar van vrije meningsuiting en gelijkheid tussen vrouwen en mannen is volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zeker geen sprake.