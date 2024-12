Energieleverancier Eneco schrapt 350 banen

De ingreep in het personeelsbestand wordt naar verwachting voor het grootste deel ingevuld door natuurlijk verloop en de vermindering van externe inhuur en tijdelijke arbeidskrachten, aldus Eneco. Het bedrijf had in juni al gezegd dat extra op de kosten moet worden gelet. Het aantal extern ingehuurde werknemers is sinds de zomer al verminderd.

Eneco verwacht de komende jaren een lagere vraag naar energie, terwijl de kosten stijgen. Het Rotterdamse bedrijf wijst op de sterke terugval in de vraag naar warmtepompen en de afzwakking van de markt voor elektrische auto’s. Ook liggen de meeste nieuwe ontwikkelingen van warmtenetten stil, volgens Eneco.

„Wij gaan onze organisatie aanpassen om het kostenniveau aanvaardbaar te houden, onder andere met verdere digitalisering. Zo houden we ons ambitieuze investeringsprogramma in duurzaamheid rendabel”, zegt topman As Tempelman van Eneco in een verklaring.

Eneco zegt dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Het bedrijf telt momenteel ongeveer 4100 werknemers. Een woordvoerder van Eneco wilde desgevraagd niet zeggen hoeveel kosten bespaard moeten worden door het banenverlies. Het bedrijf heeft een doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Investeringen in bijvoorbeeld wind- en zonneparken, opslag van elektriciteit met batterijen en slim laden zullen de komende jaren doorgaan.