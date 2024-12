Volkswagen blijft bij besparingseisen ondanks nieuwe stakingen

De automaker gaat maandag opnieuw in gesprek met vakbond IG Metall. Deze vierde onderhandelingsronde vindt plaats op een moment dat Volkswagen manieren zoekt om de kosten in Duitsland drastisch te verlagen om beter te kunnen concurreren met goedkopere Aziatische autobedrijven. Volkswagen kampt met tegenvallende autoverkopen in Europa en China, vooral van elektrische auto’s.

„We hebben nog steeds kostenbesparingen nodig die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd en duurzaam zijn”, zei personeelshoofd Arne Meiswinkel van Volkswagen. „Dit is de enige manier waarop we concurrerend kunnen blijven in een uitdagende omgeving.”

Het bedrijf heeft voorgesteld lonen te verlagen en dreigt met massaontslagen en mogelijke fabriekssluitingen. Bondskanselier Olaf Scholz riep Volkswagen zondag nog op om geen fabrieken te sluiten. Dat zou „niet de juiste weg zijn”, heeft hij in een interview gezegd.

De actie maandag duurt twee keer zo lang als de eerste waarschuwingsstaking van vorige week, georganiseerd door de vakbond. Daarbij legden ongeveer 100.000 werknemers het werk neer, volgens IG Metall. Die actie duurde ongeveer twee uur per dienst, dat wordt deze week uitgebreid naar vier uur. Het conflict gaat om de beloning van ongeveer 120.000 werknemers.