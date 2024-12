AEX-index stijgt door hoop op meer steunmaatregelen China

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 894,60 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 882,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,6 procent. De techinvesteerder profiteerde van een sterk koersherstel in de Chinese techsector in Hongkong, waarin het grote belangen heeft. De Hang Seng-index in Hongkong werkte een eerder verlies weg en schoot 2,8 procent omhoog, nadat het Politbureau van de Communistische Partij van China hintte op meer stimuleringsmaatregelen in 2025.

Staalconcern ArcelorMittal steeg 2,5 procent door de hoop op een grotere vraag naar staal in China. Andere sterke stijgers in de AEX waren betaalbedrijf Adyen en chipbedrijf Besi, met plussen van 2 en 1,7 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap behoorde metalengroep AMG tot de koplopers, met een plus van ruim 2 procent. Laadpalenmaker Alfen deed het nog beter en ging aan kop, met een winst van dik 4 procent. Biotechnoloog Galapagos klom 2,2 procent, na positieve onderzoeksresultaten van zijn behandeling van patiënten met non-hodgkinlymfoom. Signify was de grootste daler met een min van 1,6 procent. Het verlichtingsbedrijf werd door zakenbank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

Biotechnoloog Pharming steeg 7 procent bij de kleinere bedrijven, dankzij een koopadvies door zakenbank Jefferies. Vivoryon werd 25 procent meer waard. De Duitse biotechnoloog, die een notering heeft in Amsterdam, meldde nieuwe positieve onderzoeksresultaten voor zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten.

De euro was 1,0559 dollar waard, tegen 1,0567 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 68,20 dollar. Een vat Brentolie steeg 1,4 procent in prijs, tot 72,08 dollar.