ASR maakt investeringen in defensie-industrie mogelijk

Die strikte voorwaarden zijn onder meer dat het moet gaan om in Nederland gevestigde bedrijven, die niet gelinkt kunnen worden aan de productie of distributie van „controversiële wapens” of vuurwapens voor gewone burgers. Ook mogen de bedrijven niet leveren aan landen met een hoog risico. Daarnaast heeft elk investeringsvoorstel goedkeuring nodig van het management en vindt jaarlijks monitoring plaats.

„In de huidige situatie, waarin geopolitieke spanningen toenemen en de wereldwijde stabiliteit en veiligheid onder druk staan, groeit de politieke druk en maatschappelijke behoefte aan een sterke en robuuste Nederlandse en Europese defensie-industrie”, zegt topman Jos Baeten. Hij stelt dat ASR een „morele verantwoordelijkheid” voelt en ziet mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Onder leiding van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars hebben enkele verzekeraars eerder gesprekken gevoerd met verschillende ministeries, ngo’s en wetenschappers, met als doel de mogelijkheden te verkennen voor financiering en beleggingsoplossingen in de defensie-industrie. Ook werd daar besproken welke obstakels verzekeraars zien om verantwoord in de defensie-industrie te kunnen beleggen.

Een van de uitkomsten daarvan was een oproep tot samenwerking met de overheid, heeft het Verbond van Verzekeraars bekendgemaakt. Verzekeraars en de brancheorganisatie willen de mogelijkheden voor (defensie)obligaties of een defensie-investeringsfonds verder verkennen. Vervolggesprekken moeten uitwijzen of verzekeraars ook via die weg mogelijk in de defensie-industrie gaan investeren.

Onder meer NN Group was ook betrokken bij die gesprekken en staat open om daar verder over te praten. De verzekeraar investeert zelf op „beperkte wijze” in de defensie-industrie, laat een woordvoerder weten.