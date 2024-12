AEX-index koerst af op lager begin belangrijke ECB-week

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,2 procent, na een sterker dan verwachte economische groei. De Japanse economie groeide in het derde kwartaal met 0,3 procent. Bij een eerdere schatting werd uitgegaan van een groei met 0,2 procent.

De Kospi in Seoul ging verder omlaag en zakte 2,8 procent, na de mislukte poging om de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol af te zetten. De oppositie wilde Yoon zaterdag naar huis sturen omdat hij afgelopen week kortstondig de militaire noodtoestand uitriep. Zijn politieke partij boycotte echter de stemming in het parlement. Yoon staat wel onder grote druk om af te treden. Zo dreigen vakbonden met stakingen als hij niet aftreedt.

De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden tot 0,4 procent, na een tegenvallend inflatiecijfer. In China nam de inflatie in november af tot 0,2 procent, van 0,3 procent in oktober. Economen hadden gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 0,4 procent. De lage inflatie geeft aan dat de Chinese economie nog altijd kampt met een zwakke vraag ondanks de steunmaatregelen van de overheid.

Op het Damrak staat AMG in de belangstelling. Kredietbureau S&P verlaagde de rating voor de langetermijnschulden van de metalenspecialist. Biotechnoloog Pharming profiteert mogelijk van een koopadvies door zakenbank Jefferies. Verlichtingsbedrijf Signify werd daarentegen door de kenners van Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

De Duitse biotechnoloog Vivoryon, die een notering heeft in Amsterdam, meldde nieuwe positieve onderzoeksresultaten voor zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegen 1,0567 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 67,61 dollar. Een vat Brentolie steeg ook 0,6 procent in prijs, tot 71,52 dollar.