EU-landen willen nieuw wetsvoorstel voor belasten tabaksproducten

Het initiatief, geleid door Nederland, heeft de steun van Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Slowakije, Spanje, België, Bulgarije, Ierland, Slovenië en Portugal.

In een brief aan de Commissie zeggen de ministers van Financiën van de landen dat een update van de EU-tabakbelastingwet uit 2011 nodig is, omdat - bij gebrek aan EU-regelgeving over vapen - elk land nu verschillende regels en accijnstarieven hanteert, wat de interne markt van de EU verstoort.

„Op basis van de huidige richtlijn kunnen de meeste van deze producten niet worden belast zoals traditionele tabaksproducten. De bepalingen van de huidige richtlijn zijn onvoldoende of te beperkt om de uitdagingen aan te gaan waarmee de overheden van lidstaten worden geconfronteerd, gezien het voortdurend veranderende aanbod van de tabaksindustrie”, aldus de gezamenlijke brief, die door persbureau Reuters is ingezien.