Rusland: Assad is opgestapt en heeft land verlaten

De verklaring zegt dat Assad „na onderhandelingen met een aantal partijen in het gewapende conflict” in Syrië besloot op te stappen. Hij zou instructies hebben achtergelaten voor een vreedzame machtsoverdracht.

Rusland maakte geen deel uit van de onderhandelingen, staat in de verklaring. Moskou roept alle partijen op af te zien van geweld en zegt in contact te staan met „alle groepen van de Syrische oppositie”.

Het ministerie meldt ook dat Russische bases in Syrië in een staat van verhoogde waakzaamheid zijn gebracht. Er zou geen sprake zijn van een serieuze dreiging.

Over de locatie van de gevluchte Assad en zijn gezin bestaat onduidelijkheid. Bronnen binnen het Syrische leger zeggen dat hij in een vliegtuig is vertrokken uit Damascus. Het is onduidelijk wat er vervolgens met het toestel gebeurde.

Op de website Flightradar is te zien dat een toestel vertrok kort nadat rebellen de stad Homs hadden veroverd. Dat vliegtuig vloog aanvankelijk richting de kust, maakte een draai en verdween enkele minuten later van de kaart.

Het is onduidelijk of Assad aan boord was van dat vliegtuig. Syrische bronnen opperen dat het toestel mogelijk is neergehaald. Er werd eerder rekening mee gehouden dat Assad mogelijk naar Rusland of Iran zou vluchten.