Eerste mis opgedragen in gerestaureerde Notre-Dame

Buitenland

In de kathedraal Notre-Dame in Parijs is voor het eerst sinds de grote brand van 2019 een mis opgedragen. De dienst werd in het gerestaureerde historische bouwwerk geleid door aartsbisschop Laurent Ulrich in aanwezigheid van onder anderen president Emmanuel Macron, staatshoofden en regeringsleiders, 150 bisschoppen en grote donateurs. Er volgt om 18.30 uur nog een mis in de kathedraal die dan voor het publiek toegankelijk is. Er moest wel een zitplaats gereserveerd worden en men rekent op 2500 kerkgangers.