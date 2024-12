Beursweek in het teken van rentebesluit ECB en politieke onrust

Deze week komen de beleidsmakers bijeen in Frankfurt om de rente vast te stellen. De ECB bereidt zich ook voor op de mogelijke gevolgen van het presidentschap van Donald Trump en zijn dreigende handelstarieven.

Een van de grootste vraagstukken voor de centrale bank is hoe het begrotingsbeleid in Frankrijk en Duitsland zich zal ontwikkelen, en hoe de politieke onzekerheid de consumenten en bedrijven in deze landen zal beïnvloeden. Volgens Fabio Balboni, econoom bij HSBC in Londen, kan dit de ECB in tegengestelde richtingen trekken. „Aan de ene kant kan de politieke onzekerheid ervoor zorgen dat mensen en bedrijven minder uitgeven en investeren, wat de economische groei kan schaden”, zegt Balboni. „Aan de andere kant rekent de ECB juist op strengere begrotingsmaatregelen volgend jaar, vooral in Frankrijk, om de inflatie af te remmen. Door de huidige situatie is het maar de vraag of die maatregelen wel worden uitgevoerd”, aldus de econoom.

Beleggers moeten het komende week doen zonder belangrijk bedrijfsnieuws, aangezien de agenda nagenoeg leeg is. Ondertussen richten cryptohandelaren hun aandacht op de bitcoin, die afgelopen week voor het eerst de grens van 100.000 dollar doorbrak. Inmiddels beweegt ’s werelds bekendste digitale munt net onder dat niveau. Er wordt algemeen verwacht dat onder het presidentschap van Trump de regelgeving rond cryptovaluta in de Verenigde Staten soepeler zal worden.

De AEX-index sloot vrijdag af met een verlies van 0,3 procent op 891,67 punten. Over de hele week gezien boekte de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam echter een winst van 1,1 procent. Met slechts enkele handelsweken te gaan, staat de Amsterdamse hoofdindex dit jaar al bijna 14 procent in de plus.