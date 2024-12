Syrische rebellen openen poort beruchte gevangenis in Damascus

Ook het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat de „deuren van de beruchte Sednaya gevangenis, bekend als het menselijk slachthuis, zijn geopend voor duizenden gedetineerden die werden vastgehouden door het veiligheidsapparaat zo lang het regime aan de macht was”.

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de rebellen ook meerdere wijken van Damascus ingetrokken. Of er verzet van het leger is, is niet bekend.

De Arabische zender Al Jazeera meldt dat rebellen in Damascus het gebouw van de staatsomroep hebben ingenomen.

Eerder dit weekend viel de stad Homs, ongeveer 130 kilometer ten noorden van Damascus.