Windkracht 7 bij NK Tegenwindfietsen, de inhaaleditie

De race op de Oosterscheldekering, op „een degelijke Hollandse fiets met terugtraprem als enige wapen”, ging dit jaar over 8,5 kilometer waarbij ze „zichzelf en de wind overwonnen”, aldus de organisatie in een persbericht.

„Dit is waar het om draait: winnen van de wind. Weer of geen weer, het NK Tegenwindfietsen laat zien dat we ons niet laten vangen door een beetje tegenwind of afgelasting. Dit jaar konden we eindelijk inhalen - en hoe!”, aldus Robrecht Stoekenbroek, bedenker en organisator.

De winnaar was net als bij de zevende editie Jurjun van der Velde, met een tijd van 19.36 minuten. Bij de dames won Ingrid van den Wijngaard uit Oosterhout met een tijd van 23.11 minuten.