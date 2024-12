FNV: tientallen Blokker-medewerkers boos om vervroegde sluitingen

„Om de verkopen op winkelniveau te optimaliseren, zullen we winkels gefaseerd sluiten zodat de resterende voorraad vanuit het distributiecentrum kan worden geconsolideerd”, schreef Blokker-topvrouw Pauline Boerman deze week in een brief aan medewerkers die in handen is van het ANP. In de winkels die eerder sluiten, lopen de kortingen sneller op om ervoor te zorgen dat de winkels na de laatste dag leeg zijn, meldde ze verder.

Medewerkers van deze winkels worden tot en met 31 december overgeplaatst naar andere winkels, maar veel werknemers willen dit volgens FNV niet. „Medewerkers vinden dat ze worden verschoven als poppetjes. Sowieso is het al een zware periode voor de mensen die er twintig of dertig jaar hebben gewerkt en dat willen ze met hun eigen collega’s afsluiten”, zegt FNV-bestuurster Linda Vermeulen.

Veel medewerkers vinden het volgens de vakbondsbestuurder „heel erg” dat ze is gevraagd de laatste dagen in een andere vestiging te werken. Ze zegt niet te hebben gehoord van werknemers die van plan zijn dit te weigeren. FNV heeft de zorgen van medewerkers doorgegeven aan de curator.

Boerman stelt in haar brief dat het eerder sluiten van de honderd winkels niet betekent dat die zijn uitgesloten van een mogelijke doorstart met Blokker. Curator Jasper Berkenbosch wilde onlangs niets kwijt over de zoektocht naar een doorstartkandidaat.

Blokker werd vorige maand failliet verklaard. De winkelketen kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen. Toenemende concurrentie van prijsvechters als Action en grote webwinkels maakt het Blokker al jaren lastig. Toen Blokker failliet ging, werkten ruim 3500 medewerkers bij de winkelketen en had die bijna vierhonderd winkels in Nederland, inclusief 45 franchisefilialen die buiten het faillissement vallen.