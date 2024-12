Voorsprong Amerikaanse economie neemt toe

In het afgelopen jaar zagen we het beeld van een economisch sterk Amerika zeker op de financiële markten terugkomen. En alles wijst erop dat de VS ook in 2025 de beste papieren hebben.

Innovatie en een stijgende arbeidsproductiviteit zorgen er al een aantal jaren voor dat de Amerikaanse economie sneller groeit dan de Europese. Met Silicon Valley in California als de techlocatie van de wereld en een veel grotere informatietechnologiesector dan die in de EU, zichtbaar in de aandelenindex van Wall Street, is dat niet zo vreemd.

Tot nu toe is het rendement op aandelen dit jaar in de VS 20 procent hoger dan het gemiddelde in de rest van de wereld. Dat is ongekend. Het betreft het grootste jaarlijkse verschil ooit tussen de VS en de andere ontwikkelde landen.

Voor 2025 verwachten economen dat de economie in de VS opnieuw sneller groeit dan die in Europa. Veel beleggers zijn dan ook enthousiast over Amerikaanse aandelen.

Met name de aandelen van bedrijven in de informatietechnologie deden het dit jaar goed. Daardoor werden de verschillen in het behaalde rendement op effecten tussen de VS en Europa groter. Die ontwikkeling werd versterkt door de verkiezingswinst van Donald Trump. Zijn plannen voor minder regulatie en lagere belastingen kunnen positief uitpakken voor bedrijven.

Het wordt wel spannend of Trump voor een universeel importtarief gaat, zoals hij heeft aangekondigd. Dit kan namelijk een rem zijn op de groei van de wereldeconomie en de Amerikaanse inflatie laten oplopen. Het is echter goed mogelijk dat de zelfbenoemde ‘dealmaker’ bluft en importtarieven als onderhandelingsmiddel wil gebruiken. In dat geval zal de soep minder heet worden gegeten dan ze werd opgediend.

De hoge waardering van Amerikaanse aandelen is wel een punt van aandacht. Die waarderingen zijn een stuk hoger dan die van aandelen in Europa en komen inmiddels in de buurt van de eerdere pieken, waarna op de beurzen flinke correcties volgden.

Voor de hoge koersen pleit echter dat er in het komende jaar een solide groei van de bedrijfswinsten in de VS wordt verwacht. Analisten rekenen erop dat die winsten met ongeveer 10 procent zullen stijgen, terwijl de beursgenoteerde ondernemingen in Europa een slechts 2 procent beter resultaat lijken te gaan behalen. Dit biedt ruimte voor een verdere koersgroei in de VS, waarbij de aandelen toch een tamelijk realistische waarde blijven vertegenwoordigen.

Al met al heeft Amerika voorlopig een krachtige positie als het gaat om de wereldeconomie. Daardoor heeft de toekomstige president Trump de wind in de zeilen.

De auteur is beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson.

