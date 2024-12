Muziek voor advent en Kerst

Muziek Luistertips

Er is veel muziek rond advent en Kerst. Evan Bogerd speelt onder meer Karg-Elert, het kerstconcert 2023 van christelijk koor Jigdaljahu is het opnieuw beluisteren waard, blokfluitiste Lucie Horsch speelt Frans Brüggen en in Culemborg klinken delen uit het Weihnachtsoratorium.