Meditatie: De HEERE redt

De Heere onze God is krachtig bevonden een hulp in benauwd­heden. Hij helpt echter meestal eerst als de nood op het hoogst is. Wanneer alle moed is verloren, alles moet worden losgelaten, dan komt de Heere gewoonlijk met Zijn hulp. In de grootste duisterheden doet Hij het zonlicht van Zijn verlossing doorbreken.

Een treffend voorbeeld daarvan vinden wij bij de belegering van Sama­ria door de Syrische koning Benhadad, toen de hongersnood zo groot geworden was dat een ezelskop werd verkocht voor tachtig en een kab duivenmest voor vijf zilverlingen; toen een moeder van honger haar eigen zoon gegeten had, toen de koning van Israël ten einde raad aan Elisa liet zeggen: „Dit kwaad is van de Heere, wat zou ik verder op de Heere wachten?”

Toen een hoofdman van Samaria, de belofte van verlossing aanhorend, ongelovig antwoordde: Zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden, toen, toen was het voor de Heere onze God tijd om Samaria te redden. Hij liet de Syriërs een geluid horen van wagens en paarden, het geluid van een grote heerkracht, waar zij zo van schrokken dat zij alles achterlieten en wegvluchtten om huns levens wil (2 Koningen 6 en 7). Zo verlost onze God dikwijls eerst dan als er geen uitzicht meer is, waardoor Hij er alleen de eer en de heerlijkheid van krijgt.

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)

Abraham Hellenbroek (1658-1731) werd geboren in Amsterdam. Als predikant diende hij de gemeenten Zwammerdam (1683), Zwijndrecht (1691), Zaltbommel (1694) en Rotterdam (1695). In 1728 ging hij met emeritaat. Een van zijn bekendste werken is ”De Evangelische Jesaja”. Dertien preken daaruit zijn opgenomen in het boek ”De beloofde Messias”._