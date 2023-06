Voor lijdelijkheid is geen ruimte in de preken van ds. Abraham Hellenbroek. „Lijdelijkheid past niet, want Hellenbroek zag iedere hoorder als staande voor God. Dan kun je de hoorder niet ongewaarschuwd laten gaan”, zegt ds. H. Brons. Hij promoveert op 29 juni aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een onderzoek naar de preken van de bekende zeventiende-eeuwse predikant.