Feestelijke opening Notre-Dame welkome afleider voor Macron

Onder anderen de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump is naar Parijs afgereisd voor de opening. Voor Trump is het zijn eerste buitenlandse bezoek sinds zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen vorige maand. Hij ontmoet daar mogelijk de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die ook naar Parijs komt. Namens Nederland is premier Dick Schoof aanwezig.

Paus Franciscus heeft de uitnodiging afgeslagen. Een bisschop zei later dat hij dat deed omdat de ruim 850 jaar oude kathedraal zelf de „ster” van de ceremonie moet zijn.

Vrijdagavond werd besloten dat de ceremonie in zijn geheel binnen wordt gehouden vanwege de slechte weersomstandigheden. Weerdienst Météo France voorspelde windstoten tot 80 kilometer per uur.

De schok onder Parijzenaars was groot toen in april 2019 de vlammen uit de Notre-Dame kwamen en het dak instortte. Het is nog altijd onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt, maar volgens onderzoekers was het waarschijnlijk een ongeluk tijdens restauratiewerkzaamheden. Macron beloofde direct om alle schade te herstellen. De restauratie kostte uiteindelijk zo’n 700 miljoen euro.

Frankrijk heeft een hectische politieke week achter de rug, met een motie van wantrouwen en het aftreden van premier Michel Barnier. Macron sprak donderdagavond het land toe over de politieke crisis en had het ook toen over de restauratie van de Notre-Dame. Hij zei dat het project een voorbeeld was van hoeveel het land kan bereiken als mensen samenwerken.