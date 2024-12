Zorgverzekeraar VS houdt beleggersdag online na moord Thompson

Thompson werd woensdag doodgeschoten in New York door een nog onbekende schutter. De aanslag vond plaats buiten het New York Hilton Midtown Hotel in het centrum van de stad. In dat hotel hield moederbedrijf UnitedHealth Group een beleggersdag om de strategie voor de komende jaren uit de doeken te doen. Het motief voor de aanslag op de topman is nog niet bekend, maar volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte aanslag. Er zijn foto’s verspreid van de vermoedelijke dader.

Uit veiligheidsoverwegingen gaat Celene nu dus een virtuele beleggersdag organiseren. Celene heeft ook foto’s van zijn topbestuurders van de website gehaald, net als verschillende andere grote zorgverzekeraars zoals Humana, Medica en CVS Health.

Amerikaanse media, waaronder NBC News en The New York Times (NYT), hebben gemeld dat op de plek van de moord kogelhulzen zijn gevonden waarin woorden waren gekerfd. Het zou volgens de NYT onder meer gaan om de woorden „delay” en „deny” (vertraag en wijs af), en volgens NBC News om „deny”, „defend” en „depose” (ontken, verdedig en getuig). De woorden zouden volgens sommige media een verwijzing kunnen zijn naar het boek Delay, Deny, Defend. Dat gaat over de grote terughoudendheid van Amerikaanse zorgverzekeraars om claims uit te keren.