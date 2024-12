Theologische Universiteit Utrecht verwelkomde 26 bachelorstudenten

Tijdens deze ”dies natalis” hield prof. dr. Karin Maag, hoogleraar aan het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids in de Verenigde Staten, een rede over Johannes Calvijn en de geestelijke verzorging van zieken en stervenden in het Genève van de Reformatie. Maag ontving een eredoctoraat voor haar werk op het gebied van de Calvijnstudies. De TUU verleende ook een eredoctoraat aan prof. dr. Craig G. Bartholomew, directeur van het Kirby Laing Centre for Public Theology in Cambridge (Engeland), voor zijn bijdrage aan het neocalvinisme.

De universiteit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken verwelkomde 26 bachelorstudenten. Dat is „een historisch hoog aantal”, zei rector prof. dr. George Harinck in zijn ”fata academica”, een terugblik op het afgelopen academisch jaar.