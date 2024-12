Dr. Dolf te Velde nam ontslag bij TUU: „Moeite met koers”

Dat maakte rector prof. dr. George Harinck vrijdag in zijn ”fata academica”, een terugblik op het afgelopen academisch jaar, bekend.

Dr. Te Velde vertrok afgelopen zomer „op eigen verzoek”, aldus prof. Harinck. „Hij zoekt een andere levensinvulling, buiten de academie.”

Dr. Te Velde (50) was sinds 2015 universitair (hoofd)docent systematische theologie aan de TUU, die tot 2022 in Kampen was gevestigd en predikanten opleidt voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Daarvoor was hij predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Pijnacker-Nootdorp. Hij promoveerde in Kampen op een studie naar de godsleer in onder andere de gereformeerde scholastiek.

Dr. Te Velde zegt desgevraagd dat „persoonlijke overwegingen” hebben geleid tot het opzeggen van zijn baan aan de TUU. Hij zag onvoldoende loopbaanperspectief en kon zich daarnaast steeds minder vinden in de koers van de universiteit en de NGK, waarin volgens hem een „hermeneutische wending” heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat er in de omgang met de Schrift meer nadruk wordt gelegd op de context van de huidige lezers.

Dr. Te Velde wijst onder meer op de „zeer onbevredigende” Bijbelse onderbouwing van het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in 2017 om de ambten open te stellen voor vrouwen. „Die heeft mij niet overtuigd. Het is de vraag of we daarmee een Bijbelse en gereformeerde koers varen.”

Dr. Te Velde blijft voorgaan in kerkdiensten, maar het is „niet direct mijn idee om gemeentepredikant te worden”. Hij zoekt het in „andere werkvelden. Maar de liefde voor theologie, kerk en Bijbel gaat natuurlijk mee.”

De Theologische Universiteit Utrecht „herkent” de persoonlijke overwegingen van dr. Te Velde, zegt bestuursvoorzitter Pim Boven. „Maar die hadden wat ons betreft ook een andere wending kunnen krijgen. Dolf te Velde was bij ons een gewaardeerde docent, met grote kennis van de gereformeerde traditie, en we vinden het jammer dat hij uit de academie vertrekt. Als universiteitsgemeenschap hebben we om te gaan met verschillende perspectieven op de kerkelijke praktijken, en die verschillende stemmen mogen in ons midden worden gehoord.”