Nika Gvaramia van de grootste oppositiepartij werd woensdag aangehouden en krijgt van de rechter een celstraf van twaalf dagen wegens kleinschalig vandalisme en het niet opvolgen van politiebevelen. Aleko Elisashvili, een andere leider van de oppositie, is voor twee maanden in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij wordt verdacht van het belagen van een politicus van regeringspartij Georgische Droom. Zelf ontkent hij dat gedaan te hebben.

Zowel Gvaramia als Elisashvili zou bij de arrestatie woensdag zijn mishandeld. Acht andere opgepakte oppositiefiguren zijn vrijdag in verdenking gesteld van ‘bendegeweld’, waarvoor een celstraf tot negen jaar gegeven kan worden.

Het is al geruime tijd onrustig in het land waar op 26 oktober verkiezingen zijn geweest. De nieuwe regering besloot onlangs de gesprekken met de EU over een eventuele toetreding tot 2028 op te schorten. Pro-Europese demonstranten gaan daarom ’s avonds de straat op en daarbij is het tot botsingen gekomen met de politie.